Afgelopen 24 uur kwamen er 154 coronabesmettingen bij, trends blijven gunstig

De coronacijfers in ons land dalen verder. Er is sprake van 154 nieuwe besmettingen en 15 nieuwe overlijdens. Dat blijkt uit het dagelijkse cijferrapport van Sciensano.

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 21 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 101 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Het totaal aantal afgenomen tests is 935 670, waarvan 11 850 tests in de laatste 24 uur zijn gemeld.

Er liggen nog 111 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 10. Er zijn 15 nieuwe overlijdens, daarvan zijn er 8 personen in ziekenhuizen overleden en 7 in een woonzorgcentrum.

Viroloog Steven Van Gucht maakte vrijdag op de wekelijkse persconferentie een analyse van de cijfers van de voorbije weken.

