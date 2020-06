Chinese economie blijft op laag pitje draaien

De Chinese economie is de klap van de coronacrisis nog lang niet te boven. Hoewel de lockdown in China al een tijdje achter de rug is, zakte de import in de maand mei tot het laagste niveau in vier jaar tijd. Ook de export blijft dalen, een gevolg van de corona-epidemie die nu veel andere landen in haar greep heeft.

De Chinese stad Wuhan, in de provincie Hubei, kreeg als eerste te maken met de coronapandemie. Dat gebeurde eind vorig jaar al. Verschillende grote Chinese steden gingen daarna in lockdown, maar die fase is al even achter de rug. Toch is de Chinese economie verre van hersteld, blijkt uit de cijfers voor de maand mei.

De export daalde vorige maand met 3,3 procent op jaarbasis. In april was er nochtans een stijging van 3,5 procent opgetekend, nadat de cijfers in de drie maanden daarvoor ook al in het rood doken. De korte opleving in april was wellicht het gevolg van een inhaalbeweging van de Chinese bedrijven, maar daarvan is intussen geen sprake meer.

Bovendien is het coronavirus in andere delen van de wereld nog erg aanwezig, wat transport bemoeilijkt. De meeste Chinese bedrijven zijn wel in staat om de productiviteit terug op het niveau van voor de crisis te brengen, maar krijgen hun orderboekjes niet gevuld. Ook de import staat daardoor op een laag pitje. In mei daalde die zelfs tot het laagste niveau in vier jaar tijd.

Volgens expertenbureau IHS Markit zal het virus ook in juni en juli nog wegen op de Chinese handel. Pas in de loop van de tweede jaarhelft zal de economie zich stilaan herstellen omdat Europa dan naar verwachting opnieuw min of meer op volle toeren zal draaien.

De export van medische hulpmiddelen uit China blijft wel sterk presteren. Peking exporteerde tussen maart en mei meer dan 7,5 miljard mondmaskers over de hele wereld. Die vraag zal wellicht wel snel zakken nu het coronavirus hier en daar onder controle begint te geraken en veel landen zijn overgeschakeld op de binnenlandse productie van producten als mondmaskers en handgels.