Twee politieagenten uit Buffalo beschuldigd van mishandeling tegen 75-jarige demonstrant

Twee Amerikaanse politieagenten zijn beschuldigd van tweedegraads mishandeling nadat ze werden gefilmd terwijl ze een 75-jarige demonstrant op de grond duwden en hem ernstig verwondden aan het hoofd.

Aaron Torgalski, 39, en Robert McCabe, 32, pleitten onschuldig in Buffalo, New York. Ze werden zonder borgtocht vrijgelaten en riskeren een gevangenisstraf van zeven jaar.

Donderdag probeerden de agenten met hun Emergency Response Team een avondklok op te leggen als gevolg van protesten sinds de dood van George Floyd. Maar dat was niet naar de zin van de inwoners van het stadje. Zij trokken toch (vreedzaam) de straat op. Het liep mis toen Torgalski en McCabe een Martin Gugino kruisten en omver liepen.

Met een harde klap vloog de 75-jarige man op de stoep. Hoewel de bejaarde, die een mondmasker droeg, hevig bloedde aan het hoofd en roerloos bleef liggen, liepen de twee collega’s gewoon door. Ze dachten ermee weg te komen, maar dat was buiten de sociale media gerekend. Al gauw werden de beelden van het incident massaal gedeeld op Facebook.

De twee agenten, die de man aantikten, werden donderdag al, toen de video uitlekte, naar huis gestuurd zonder loon. Maar dat was zeer tegen de zin van hun 57 collega’s. Zij namen ontslag uit het Emergency Response Team. Een beperkte blijk van solidariteit. De ploeg, op Torgalski en McCabe na, blijven gewoon agent in hun vertrouwde team.

John Evans, voorzitter van de lokale politie-unie, vertelde in de krant Buffalo News: ‘Onze positie is dat deze agenten eenvoudigweg de bevelen van de adjunct-politiecommissaris Joseph Gramaglia opvolgden om het plein te ontruimen.’

‘Fysiek onwel’

Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemde het voorval eerder al ‘geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk.’ ‘Ik voelde me fysiek onwel toen ik de beelden zag’, zei hij. ‘Mijn maag deed zeer. Ik had er hetzelfde gevoel bij als de afgelopen negentig nachten, toen ik de officiële cijfers kreeg van het aantal coronadoden.’

Het slachtoffer verkeert volgens Buffalo’s burgemeester Byron W. Brown nog steeds een „stabiele, maar ernstige toestand.’ ‘Goddank leeft hij nog’, besluit Cuomo.