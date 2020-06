Eden Hazard maakt wederoptreden in onderlinge oefenwedstrijd bij Real Madrid

Eden Hazard heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 22 februari, toen hij op bezoek bij Levante uitviel met een enkelblessure, een wedstrijd gespeeld voor Real Madrid. Coach Zinédine Zidane organiseerde op het oefencomplex van de Madrilenen een volwaardig oefenduel met de selectie, elf tegen elf. Het witte team, met Hazard en Thibaut Courtois in de rangen, rijfde de overwinning binnen. Volgende week zondag herbegint Real Madrid aan La Liga met een thuismatch tegen Eibar.

De Franse T1 van de Madrilenen kon rekenen op een nagenoeg volledig fitte selectie. Enkel de lichtgeblesseerde Gareth Bale en de langdurig geblesseerde Luka Jovic waren afwezig.

Hazard werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakte sindsdien gestaag vooruitgang. Tijdens de verplichte break omwille van de coronacrisis volgde Hazard een individueel programma. Bij de start van de groepstrainingen begin juni kon hij meteen aanhaken.

Uiteindelijk miste hij de voorbije drie maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid. De Koninklijke staan nog steeds tweede in La Liga, op twee punten van koploper Barcelona. In de Champions League verloor Real zijn heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Manchester City.

De winnaars, vreemd genoeg zonder Hazard. Foto: rr

Het is voor Hazard tot dusver een moeilijk eerste seizoen bij Real Madrid gebleken. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Tot dusver kwam hij in vijftien duels voor de Koninklijke tot slechts één goal en vijf assists.

💪👕 Practice run at Di Stéfano as we count down to next Sunday! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/f8CXTSjBGt — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 6, 2020

(belga)