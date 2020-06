Bahreinse wereldkampioene Salwa Eid Naser schreeuwt onschuld uit na drie gemiste dopingcontroles

De Bahreinse wereldkampioene op de 400 meter Salwa Eid Naser staat na drie overtredingen tegen de whereabouts voorlopig aan de kant wegens mogelijk dopinggebruik. Op haar Instagramaccount schreeuwt ze zaterdag haar onschuld uit.

“Ik ben nooit een valsspeelster geweest en ik zal het ook nooit zijn”, zei Naser in een live video waaruit The Guardian enkele verklaringen oppikte. “Ik heb maar drie antidopingtesten gemist, wat normaal is. Dat kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen. Ik wil niet dat mensen hierover verward zijn, want ik zou nooit valsspelen.”

Naser legt uit hoe ze vorig jaar drie controles miste in aanloop naar het WK in Doha. Daar schitterde ze begin oktober door goud te pakken in 48.14, de derde tijd ooit op de baanronde. “Dit jaar heb ik geen enkele controle gehad. We spreken nog altijd over controles van vorig jaar voor het WK.”

De als Nigeriaanse geboren Bahreinse, die twee jaar schorsing riskeert, zegt te hopen “dat alles opgelost raakt”. “Ik hou niet van het beeld dat nu wordt opgehangen, maar het is gebeurd. Het komt goed. Het is heel lastig dat mijn naam nu een beetje besmeurd wordt. Ik zou nooit prestatiebevorderende middelen nemen. Ik geloof in talent, en ik weet dat ik het talent heb.”

De zaak-Naser is de zoveelste in korte tijd met atletes uit Bahrein. In maart werd olympisch steeplekampioene Ruth Jebet voor vier jaar geschorst. Vorig jaar kreeg viceolympisch kampioene marathon Eunice Kirwa ook vier jaar schorsing. Allebei werden ze betrapt op epo. Wereldkampioene 400m indoor Kemi Adekoya testte positief op anabole steroïden en kreeg eveneens vier jaar. (belga)