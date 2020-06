Twee schapen doodgebeten in Duffel, sporen wijzen op wolf

In een weide in Duffel zijn zaterdagnamiddag twee schapen doodgebeten en andere verwond. Het eerste onderzoek ter plaatse wijst in de richting van een wolf, bevestigt het Agentschap Natuur en Bos.

Een schapenhouder in Duffel trof zaterdag twee van zijn dieren dood aan. Andere schapen vertoonden bijtsporen.

Het is nog niet zeker dat een wolf daarvoor verantwoordelijk is, maar de eerste vaststellingen wijzen wel in die richting, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel het Agentschap Natuur en Bos. ‘De ingewanden van de dieren waren onaangeroerd, wat een typisch vraatbeeld is voor de wolf. Ook een pootafdruk in een naburige akker wees in de richting van de wolf.’

Het agentschap benadrukt wel dat enkel het DNA-onderzoek definitief uitsluitsel kan brengen. Op de resultaten daarvan is het enkele weken wachten.

In tussentijd wordt aan dierenhouders in de omgeving aangeraden om de dieren zo veel als mogelijk op te hokken.