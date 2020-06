Afwisseling van zwaarbewolkte perioden en opklaringen

Zwaarbewolkte perioden en opklaringen wisselen elkaar zondag af.

In de loop van de voormiddag kunnen enkele buien vallen, maar het blijft overdag wel meestal droog. In de Ardennen wordt het tot 15 graden, aan de kust 16 graden en in het centrum 19 graden. Zondagavond en in het eerste deel van de nacht wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen die in het zuidoosten breed kunnen zijn. Dat meldt het KMI.

Later in de nacht is er kans op enkele buien in het noordwesten en het noorden van het land. In Hoog-België koelt het af tot 5 graden, in Laag- en Midden- België liggen de minima rond 11 graden

Maandagvoormiddag wordt het vrij bewolkt met buien. Hoewel het in de namiddag droger en zonniger wordt in het westen van het land, worden intense buien voorspeld in de Ardennen. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Op dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt en, afgezien van enkele lokale buitjes, blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima tussen 14 en 19 graden. Ook op woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met nog een kleine kans op een bui. In het centrum van het land schommelen de maxima rond 18 graden.

Voor de tweede helft van de week zijn de voorspellingen nog vrij onzeker. Donderdag lijkt het wisselvallig maar zachter te worden. Naarmate de kans op neerslag toeneemt, lijken de maxima te liggen nabij 20 graden in het centrum van het land. Vrijdag lijken de maxima in vele streken boven de 20 graden te liggen, maar de kans op buien of regenperiodes blijf bestaan.