D-Day-herdenking in Frankrijk: in besloten kring op de stranden

De plechtigheden voor de 76ste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië, op 6 juni 1944, hebben als gevolg van de coronapandemie zaterdag plaatsgevonden in besloten kring, zonder veteranen, in een formele sfeer. De herdenking stond in schril contrast met die van vorig jaar, toen er een grote menigte opdaagde.

In Vierville-sur-Mer, Omaha Beach, een van de belangrijkste plaatsen van de landing, waren slechts een honderdtal aanwezigen bij de ceremonie. Onder hen de ambassadeurs van de acht geallieerde landen (Canada, Denemarken, Groot-Brittannië, Polen, België, Noorwegen, Nederland en de Verenigde Staten) en Duitsland, voor het National Guard Monument van de VS.

Foto: AFP

Geneviève Darrieussecq, de Franse staatssecretaris bij het ministerie van Defensie, sprak van een ‘simpele, sobere en sterke’ herdenking. ‘Deze gezondheidscrisis heeft ons gedwongen om het format van deze plechtigheden te herbekijken. Het belangrijkste is dat ze plaatsvinden, dat er vertegenwoordigers zijn van alle landen en dat we verenigd blijven bij deze herdenking. Ze herinnert ons eraan dat soldaten gevochten hebben voor de waarden van onze republiek, voor onze vrijheid, voor onze democratie’, zei ze aan de aanwezige pers.

Veel plechtigheden werden geannuleerd vanwege de coronapandemie. Toch waren er in de voormiddag ook al plechtigheden aan het Mémorial de Caen, aan de Britse begraafplaats van Bayeux, in Courseulles-sur-Mer (Juno Beach) en aan de Amerikaanse begraafplaats van Colleville-sur-Mer. Daar was Charles Norman Shay (96) de enige aanwezige Amerikaanse veteraan.

In Arromanches en Ouistreham werden de 177 mariniers herdacht van het Kieffercommando van de Vrije Franse Strijdkrachten. Zij waren de enige Fransen in uniform die deelnamen aan de landing.