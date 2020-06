Tot 700 betogers op Black Lives Matter-protest in Antwerpen

Hoewel er naar aanloop veel onduidelijkheid en verwarring was, kwam er zaterdagmiddag toch heel wat volk toegestroomd naar de Groenplaats in Antwerpen. Politieagenten in burger verklaarden dat er tussen de 500 en 700 mensen aanwezig waren.

Deze week circuleerde een flyer op sociale media die opriep om op 6 juni te komen manifesteren op de Groenplaats. Niemand leek te weten wie erachter zat. De organisator of organisatoren hebben zichzelf nooit bekendgemaakt. Omdat verwacht werd dat er desondanks veel volk op ging afkomen, besloten verschillende jeugdwerkers het protest in goede banen te leiden. Ze fungeerden als stewards die opriepen om de afstandsregels na te leven. De politie van Antwerpen besloot zaterdagochtend pas het protest te gedogen, op voorwaarde dat iedereen op de Groenplaats blijft.

Nog voor de officiële start – op de mysterieuze affiche stond 17 uur – liep de Antwerpse Groenplaats aardig vol. Ter plekke werd nog snel een programma in elkaar gebokst. Enkele bekende figuren uit de Afro-Antwerpse gemeenschap spraken het publiek kort toe. Alles verliep vreedzaam en rustig. Voor sommigen iets té rustig. ‘Er mocht wat meer animo zijn’, vindt Natasha Demeyer (38) die haar kinderen meenam naar het protest. ‘Ik had wat meer volk verwacht. Ik denk dat velen bang waren omdat er geen officiële toestemming was gegeven. Tja, er was ook geen officiële toestemming om onze voorouders als slaven uit Afrika te exporteren.’

Foto: Anouk Torbeyns

Economische stem

Vanop een podium sprak Mohamed Barrie, bezieler van Black History Month Belgium, het publiek kort toe. ‘Laat duidelijk zijn dat Black Lives Matter geen hype is. Dit moet een alledaagse strijd zijn’, zei hij. Natasha Demeyer: ‘Dit gaat niet meer voorbij. Ook al zouden de protesten uitdoven, ik leer mijn kinderen wat structureel racisme is. Zij weten en herkennen het verdomd goed. Deze generatie zwijgt niet langer. Ik hoop dat de zwarte gemeenschap ook economisch van zich laat horen. Ze moeten hun geld investeren in zaken die gerund worden door mensen met Afrikaanse roots. Zolang we geld blijven geven aan onze onderdrukkers, zal het systeem niet veranderen.’

Na een klein uurtje besloten de geïmproviseerde organisatoren dat de manifestatie over was. Morgen zal er opnieuw protest plaatsvinden op de Groenplaats, dit keer officieel georganiseerd door Belgian youth against racism. Zij plannen zondag acties in verschillende steden. Change asbl organiseert de naar verwachting grootste Black Lives Matter-betoging. Op het Poelaertplein, aan het Justitiepaleis in Brussel, worden inmiddels meer dan 8.000 manifestanten verwacht.