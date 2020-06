Banksy brengt eerbetoon aan George Floyd

Foto: @BANKSY INSTAGRAM via REUTERS

De Britse straatkunstenaar Banksy heeft op zaterdag een nieuw kunstwerk aan de wereld getoond. Op het beeld staan de Amerikaanse vlag die brandt door een kaars bij een herdenkingsplek voor een anoniem zwart silhouet.

Het kunstwerk verschijnt op een moment dat duizenden mensen in steden over heel de wereld op straat komen om te protesteren tegen de dood van George Floyd op 25 mei in het Amerikaanse Minneapolis. Floyd stierf nadat een blanke politieagent negen minuten lang op zijn nek knielde.

‘Mensen van kleur worden in de steek gelaten door het systeem. Het witte systeem’, schreef Banksy in een kort bericht bij de foto die hij op zijn Instagram-pagina postte.

Hij vergelijkt er racisme met een gebroken waterleiding in een flat die de verdieping eronder doet onderlopen. Op zo’n moment mogen volgens Banksy de bewoners van de onderste flat boven binnenvallen om het probleem op te lossen.

‘Dit is een blank probleem. En als blanken dit niet oplossen, zal er iemand naar boven moeten komen om de deur in te trappen’, schreef de Britse kunstenaar bij zijn bericht.

Banksy speelt wel vaker in op de actualiteit met zijn kunst, die meestal op muren wordt gestencild. Vorige maand nog maakte hij een beeld van een jongen die een verpleegster verkiest als superheld, boven Batman en Spiderman.