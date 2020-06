Koksijde heft lockdown asielcentrum op

Er is geen uitbraak van corona in het asielcentrum van Koksijde, blijkt uit tests bij veertig bewoners. De burgemeester heft de lockdown op. Maandag kunnen de kinderen terug naar school.

Het asielcentrum van Koksijde zit al maanden in lockdown op bevel van de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche. Hij beweerde dat er in het asielcentrum een uitbraak van corona is en wilde daarom dat alle bewoners zich eerst zouden laten testen voor ze een voet buiten het centrum zetten, ook kinderen die terug naar school willen.

Fedasil vond dat niet nodig omdat de richtlijnen dat niet vereisen, maar Vanden Bussche voelde zich gesterkt door het feit dat vorige week twee kinderen uit twee families positief hadden getest. Hun families hadden die test zelf gevraagd, zodat ze snel terug naar school konden. Sindsdien liet Vanden Bussche de politie ook weer verscherpt toezicht houden aan de poort van het asielcentrum. Dat leidde deze week tot luide protesten.

Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) steunde Fedasil. ‘Er is geen reden om bewoners van op­vang­centra andere regels op te leggen, zeker kinderen niet’, verklaarde ze in De Standaard. Maar de voorbije dagen zocht ze naar een pragmatische oplossing om de situatie in Koksijde te deblokkeren. Die bestond eruit dat veertig bewoners van het asielcentrum zich vrijdag vrijwillig lieten testen. Die tests werden door het nationaal referentielabo van Marc Van Ranst geanalyseerd. Vandaag blijken ze allemaal negatief.

Ook de twee kinderen die eerst positief hadden getest, blijken niet besmet te zijn. Volgens een woordvoerder van De Block waren de omstandigheden van de staalafname en van de analyse van de eerste test op de kinderen, op initiatief van de burgemeester, onduidelijk. Daarom liet Fedasil vorig weekend een tweede virustest bij de kinderen uitvoeren, deze keer in een erkend laboratorium. Bij een van de twee kindjes was het resultaat meteen duidelijk negatief, het ander was een twijfelgeval. ‘Maar bij verder onderzoek door het nationaal referentielabo van Marc Van Ranst werd ook het resultaat van het tweede kind negatief verklaard.’

‘Er is helemaal geen uitbraak van corona in het opvangcentrum van Koksijde’, besluit De Block. ‘Nul positieve gevallen op veertig testen bewijst dat de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen die door Fedasil genomen zijn efficiënt zijn en dat het niet nodig is om alle bewoners te testen, zeker kinderen niet die hoe dan ook een lager risico hebben om besmet te geraken. Kinderen hebben recht op onderwijs. Maandag moeten ze naar school kunnen. De lockdown die door de burgemeester werd opgelegd, moet daarom onmiddellijk worden ingetrokken.’

Vanden Bussche werd op de hoogte gebracht. ‘Dit is goed nieuws’, zegt hij in een reactie aan De Standaard. ‘Wij zullen het quarantainebesluit intrekken en met het asielcentrum afspraken maken zodat de kinderen vanaf maandag weer naar school kunnen.’

Was de lockdown niet draconisch? ‘Achteraf is het altijd makkelijk praten. Niet vergeten dat elf bewoners wel degelijk besmet zijn geweest en dat de laatste positieve tests van vorige week dateren. Het verwondert mij dat die tests nu toch negatief zijn. Maar ik ben blij dat een ruime steekproef is getest en dat er duidelijkheid is. Ook de scholen zullen blij zijn.’