Alle leden van het Emergency Response Team van de politie van Buffalo - 57 agenten in totaal - stappen op. Ze nemen het niet dat twee van hun collega’s geschorst zijn omdat ze een betoger hebben geduwd.

De beelden van het incident, waarop te zien is hoe Martin Gugino een duw krijgt tijdens een antiracismeprotest en daardoor zwaar op zijn achterhoofd valt, riepen opnieuw verontwaardiging op over het politieoptreden in de VS (zie video bovenaan).

Tegen de twee agenten die de 75-jarige Gugino duwden, loopt nu een onderzoek. Ze zijn ondertussen geschorst. Maar hun collega’s vinden die schorsing onterecht. John Evans, een woordvoerder van de vakbond zegt dat de twee gewoon hun job aan het doen waren.

De 57 agenten blijven wel lid van de politie. Het Emergency Response Team is echter onbemand. De burgemeester van Buffalo, een stad in de staat New York, heeft daarom agenten van de staatspolitie opgeroepen om toch voldoende politiecapaciteit te hebben. 'Buffalo zal veilig zijn dit weekend', zei burgemeester Byron Brown.

De burgemeester ging ook in op het incident. Volgens hem was Gugino 'verschillende keren gevraagd om weg te gaan' omdat er in de stad een avondklok is ingesteld. 'Er dreigden ook gevechten te ontstaan op dat moment en de politie vond het belangrijk om de straat op dat moment te ontruimen voor de veiligheid van de betogers.'

Gouverneur vraagt ontslag agenten

Vrijdag had de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, al contact opgenomen met Martin Gugino. Hij heeft de man gesproken en is blij dat hij het overleefd heeft. De gouverneur vindt dat de commissaris van Buffalo de twee agenten moet ontslaan.

Cuomo: 'Je bekijkt die video en je bent geschokt in je gevoel van menselijkheid en deugdelijkheid. Waarom, waarom, waarom was dat nodig? Waar was de dreiging?'