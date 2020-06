Ontmoeting met Bouchez leidt tot crisis bij Franstalige vakbond

Robert Verteneuil, voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond FGTB, riskeert zijn functie te verliezen na een ontmoeting met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

De voorzitter van de Franstalige liberale partij was woensdag te gast bij Verteneuil, op de hoofdzetel van FGTB in Brussel. Ze gingen er in discussie over onder meer een nieuw sociaal pact tussen overheid, werkgevers en werknemers.

De Franstalige krant Le Soir berichtte over de ‘onuitgegeven, historische’ dialoog. Maar dat gesprek en vooral het getoeter over een nieuw sociaal pact viel in slechte aarde bij een aantal bestuurders van de Franstalige socialistische vakbond. Zij vonden dat hun voorzitter te toegeeflijk was, zeker nu er in het najaar sociale verkiezingen zijn.

Een dag later, op donderdag, probeerde Verteneuil dat beeld van een te amicale ontmoeting bij te sturen met een scherp persbericht, maar vrijdag was hij desondanks kop van Jut tijdens de bestuursvergadering. Urenlang werd er gediscussieerd om uiteindelijk te besluiten dat de verschillende centrales van de FGTB maandag een vertrouwensstemming over Verteneuil zullen houden. Krijgt hij de centrales niet achter zich, dan is hij voorzitter af.