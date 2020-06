Aantal nieuwe besmettingen coronavirus licht gestegen, ziekenhuisopnames blijven dalen

Er zijn de afgelopen 24 uur 165 nieuwe bevestigde gevallen van covid-19 gemeld. Dat is iets meer dan de 140 van vrijdag. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft wel dalen, er waren er 26. Vijftien mensen zijn overleden aan covid-19.

Vrijdag had Sciensano nog 140 nieuwe besmettingen gemeld en sprak Steven Van Gucht over de aanhoudende daling van de cijfers. Vandaag, zaterdag, zit er een klein knikje in die curve: er zijn de afgelopen 24 uur 165 besmettingen gemeld. Veertien daarvan komen uit woonzorgcentra.

Van de 165 nieuwe gevallen komen er 123 uit Vlaanderen, 26 uit Wallonië en 16 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De teller van het totale aantal besmettingen in België staat nu op 59.072.

Het aantal overlijdens is wel gedaald. Vijftien mensen zijn overleden aan de gevolgen van covid-19. In Vlaanderen vielen acht doden, in Wallonië vier en in Brussel drie. Vijf mensen stierven in het ziekenhuis, tien mensen in een woonzorgcentrum. Gisteren waren er nog 29 doden te betreuren.

Het totale aantal doden in ons land staat nu op 9.580: 4.795 in Vlaanderen, 3.324 in Wallonië en 1.461 in Brussel.

Druk op ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames – en daarmee dus ook de druk op de gezondheidszorg – blijft afnemen. Zesentwintig nieuwe patiënten werden gehospitaliseerd. Vrijdag waren het er 32. Ook mochten 78 mensen het ziekenhuis verlaten.

Er liggen nog 645 covid-patiënten in het ziekenhuis (een daling met 55) en 121 van hen liggen op de afdeling intensieve zorg (een daling met 16). 71 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en zeven patiënten liggen aan een ECMO-toestel, een hart-longmachine.

Viroloog Steven Van Gucht maakte vrijdag op de wekelijkse persconferentie een analyse van de cijfers van de voorbije weken. Bekijk de video.