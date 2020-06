De Britse prins William heeft in een video naar aanleiding van de ‘Week van de vrijwilliger’ in Groot-Brittannië bekendgemaakt dat hij tijdens de lockdown vrijwilligerswerk deed bij de hulplijn Shout 85258.

Het filmpje met de hertog en hertogin van Cambridge (de officiële titels van William en zijn echtgenote Kate Middelton, red.) is vrijdag op hun Twitteraccount gepubliceerd. Het toont een videogesprek van William en Kate met vrijwilligers van Shout 85258. Dat is een hulplijn die mensen met persoonlijke problemen steunt via een sms-conversatie. William en Kate hebben vorig jaar via hun Koninklijke Stichting drie miljoen pond geïnvesteerd om het platform op te richten.

Het videogesprek dateert al van vorige maand, maar omdat het adellijke koppel de aandacht wil vestigen op de ‘Week van de vrijwilliger’ in het Verenigd Koninkrijk is het nieuws nu openbaar gemaakt.

Wie een sms-conversatie had met de prins, zal dat niet gemerkt hebben. Hij gebruikte namelijk, net al de 2.000 andere vrijwilligers, een pseudoniem.

Steun via videogesprekken

Tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk hebben William en Kate geprobeerd om mensen te steunen via videogesprekken. Zo brachten ze begin april een virtueel bezoek aan een basisschool in Burnley die open bleef om kinderen van ouders die aan het werk bleven in essentiële sectoren op te vangen.