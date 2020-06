Parket onderzoekt of verdachte in zaak-McCann aan Belgische cold case te linken is

Het Brugse gerecht gaat na of Christian B., de 43-jarige Duitser die verdacht wordt van de ontvoering van Madeleine McCann, ook verantwoordelijk is voor de dood van Carola Titze in ons land meer dan 20 jaar geleden.

De zomer van 1996. In De Haan, aan de Belgische kust, is de Duitse Carola Titze op vakantie met haar broer en ouders. Wanneer ze op 5 juli alleen naar het strand wandelt, verdwijnt het 16-jarige meisje spoorloos. Pas dagen later, op 11 juli, wordt haar zwaar verminkte lichaam in de naburige Duinbossen gevonden.

Ondanks jarenlang speurwerk is de moordenaar nooit gevat. Het dossier is al een poos afgesloten, al komt daar nu mogelijk verandering in. Het Brugse gerecht bevestigde vrijdag dat er wordt gekeken of Christian B. – verdacht van de ontvoering van Madeleine McCann in 2007 – in aanmerking komt voor Carola’s dood.

Belgische speurders zochten immers jarenlang naar een jonge Duitser – 18 à 20 jaar – die Carola in De Haan had ontmoet en met wie ze ook enkele avonden optrok. Hij zou tegenover haar meermaals over zijn strafrechtelijke verleden hebben gepocht. Op het moment van haar verdwijning bleek ook de jonge Duitser ineens spoorloos te zijn.

Ernstige zedenfeiten

Carola Titze. Foto: rr

Was B. op dat moment in De Haan? Alvast zijn leeftijd komt overeen met die van de verdachte. B. – nu 43 – was toen 19 jaar. Hij had bovendien ongeveer dezelfde lichaamsbouw. En had ook toen al een strafblad: een veroordeling op zijn vijftiende wegens een inbraak en op zijn zeventiende wegens ernstige zedenfeiten met een jong meisje.

Of het Brugse gerecht een kans maakt om de meer dan 20 jaar oude zaak alsnog op te helderen, is onduidelijk. Harde bewijzen dat B. in aanmerking komt voor de moord op Carola Titze zijn er op dit moment niet. Er zijn op het lichaam van het slachtoffer ook geen DNA-sporen gevonden die in de richting van B. kunnen wijzen.

Blond haar, blauwe ogen

De Brugse speurders zijn bovendien niet de enige die in B. zijn geïnteresseerd. Ook in Duitsland is een verdwijningsdossier opgerakeld waarbij iedereen nu in de richting van B. kijkt. Het is dat van de 5 jaar oude Inga Gehricke. Net als Maddie een meisje met blond haar en blauwe oogjes. Ze had er net een barbecue met de familie opzitten toen ze begin mei 2015 van de aardbodem verdween.

Ze zou het bos naast het appartementsgebouw in het Duitse Saksen-Anhalt in gewandeld zijn, maar kwam nooit terug. Haar verdwijning was één groot mysterie: zoektochten met meer dan 500 mensen en politiehonden in het bos leverden nooit iets op.

Brueckner werd hierover in 2016 weliswaar al eens aan de tand gevoeld. Hij woonde toen op zo’n 75 kilometer afstand van de woonplaats van Gehricke, maar was daar een dag voor haar verdwijning nog in de buurt geweest. Volgens Petra Kullmei, advocate van de ouders van het meisje, gebeurde het onderzoek in de richting van B. toen op een drafje. ‘Het getuigde toen van erg weinig ambitie.’

Honderden tips

Duitse en Britse speurders willen zich in eerste instantie echter concentreren op de vermoedelijke betrokkenheid van B. bij de verdwijning van Madeleine McCann. Beide politiediensten kregen donderdag en vrijdag honderden tips binnen.

Volgens Britse media duiken er intussen steeds meer getuigenissen op van mensen die B. in de dagen voor de verdwijning van Madeleine in de buurt hebben zien rondhangen. De man werd een eerste keer gespot op 30 april 2007, twee dagen nadat de familie McCann aangekomen was in Praia da Luz, Portugal. Op 2 mei werd de blonde man nog eens twee keer gezien, onder meer aan de receptie van het vakantieverblijf van de McCanns.

Britse speurders menen echter dat de zaak pas kan worden opgelost wanneer iemand uit B.’s directe omgeving bereid is te getuigen.