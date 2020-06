Opnieuw subsidies voor zonnepanelen

Omdat de regeling van de terugdraaiende teller eind dit jaar afgeschaft wordt, heeft Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist om vanaf 1 januari 2021 opnieuw premies te betalen voor de installatie van zonnepanelen. Dat schrijft De Tijd.

Wie nog dit jaar investeert in zonnepanelen valt nog onder het systeem van de terugdraaiende teller, en kan zo nog rendement boeken op de investering. De groenestroomcertificaten werden vijf jaar geleden al afgeschaft. Om ervoor te zorgen dat de investeringen in zonnepanelen niet volledig stilvallen, vaardigt Demir premies uit tot 1.500 euro, vanaf 1 januari 2021.

Volgens de minister is zonne-energie een van de bouwstenen van de toekomst, daarom wil ze erop blijven inzetten.

Hoe groot de premie is, hangt af van de grootte van het dak. De premie is 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste vier kilowattpiek. Voor de schijf tussen vier en zes kilowattpiek komt er 150 euro per kilowattpiek bij. Daar plafonneert de premie, een installatie van zes kilowattpiek of meer kan maximum 1.500 euro steun krijgen. Deze regeling zal lopen tot 2024, en geldt enkel voor bestaande woningen. Er wordt in totaal een budget van 32 miljoen euro uitgetrokken voor dit systeem, maar om oversubsidiëring tegen te gaan wordt de premie elk jaar aangepast als de kostprijs van de installatie daalt.

Demir wil inzetten op een versnelde invoering van de digitale meter, tegen eind 2024 moet 80 procent van de gebruikers er een hebben.