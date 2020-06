Novak Djokovic waarschuwt: “Hygiëneregels voor US Open zijn extreem en onmogelijk”

Als de US Open eind augustus kan beginnen, zullen er volgens Novak Djokovic “extreme en onmogelijke” hygiëneregels gelden. Speelstad New York is het epicentrum van de coronapandemie in de Verenigde Staten.

“Gisteren nog had ik een telefonisch onderhoud met de leiders van het wereldtennis. We hadden het over het vervolg van het seizoen, vooral over de US Open die eind augustus gepland staat, maar we weten niet of die zal doorgaan”, verklaarde de nummer 1 van de wereld op de Servische televisie. “De regels die we moeten respecteren als we ter plaatse zijn, om gewoon te kunnen spelen, zijn extreem.”

Volgens de drievoudige winnaar van de US Open zijn onder meer de beperkingen die qua omkadering aan de spelers worden opgelegd “echt onmogelijk”. “We zouden geen toegang hebben tot Manhattan, zouden in hotels op de luchthaven moeten slapen, en twee of drie keer per week worden getest. Bovendien zouden we slechts een iemand mogen meenemen naar de club, wat echt onmogelijk is. Je hebt een coach nodig, een fitnesstrainer, een kinesist.”

“Al hun suggesties zijn echt rigoureus, maar ik kan begrijpen dat om financiële redenen, vanwege al bestaande contracten, organisatoren willen dat het doorgaat. We zullen zien wat er gebeurt”;.