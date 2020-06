WHO: ‘Iedereen moet altijd een mondmasker op zak hebben’

De WHO wil nu toch dat we mondmaskers dragen in het openbaar. Dat maakte het gisteren bekend.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beklemtoont dat het dragen van een masker alleen ons niet zal behoeden voor een ­besmetting met het sars-CoV-2-virus. Handhygiëne en afstand houden blijven elementair. Maar op basis van nieuw onderzoek adviseert de organisatie nu toch om in het openbaar op drukke plaatsen altijd een stoffen mondmasker te dragen. Aan overheden wordt gevraagd de bevolking op te roepen dit advies te volgen.

‘Er is nu bewijs dat zulke ­maskers, als ze goed gedragen worden, een barrière kunnen ­opwerpen tegen speekseldruppels’, zegt Maria Van Kerkhove, experte bij de WHO.

Experts in ons land hadden dit advies gisteravond nog niet gelezen. ‘Ik vermoed dat het overeenstemt met onze eigen aanbeveling’, zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Het advies hoort bij de exitstrategie, zegt ook viroloog Pierre Vandamme. ‘Wij verplichten het dragen van maskers alleen op het openbaar vervoer. Op andere drukke plaatsen zou het beter kunnen. Daar zou iedereen een masker moeten dragen uit respect voor de ander, want je beschermt er in de eerste plaats elkaar mee. In feite zou ieder van ons te allen tijde een mondmasker op zak moeten hebben, voor het geval dat.’

De WHO zegt ook dat 60-plussers beter medische mondmaskers dragen, omdat die de drager zelf beschermen. Nog opvallend: alle dokters en hulp­verleners in ziekenhuizen en voorzieningen moeten medische mondmaskers dragen, ook als ze niet op een ­covid-afdeling werken.