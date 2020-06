Thibaut Courtois neemt voor Alfa Romeo deel aan virtuele GP van Azerbeidzjan

Thibaut Courtois neemt zondag (19 uur) deel aan de virtuele GP Formule 1 van Azerbeidzjan, de zesde en voorlaatste manche van de Esports Virtual Grand Prix. De doelman van de Rode Duivels zal de kleuren van Alfa Romeo verdedigen.

Het wordt de vierde deelname van Courtois aan een virtuele GP. Hij werd vijftiende in de GP van China, twaalfde in die van Spanje en dertiende in die van Monaco twee weken geleden.

Er zullen acht F1-rijders deelnemen aan de wedstrijd, onder wie voor het eerst de Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) en de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri). Zij nemen het op tegen onder meer Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) en George Russell (Williams), winnaar van de twee vorige wedstrijden in Barcelona en Monte Carlo.

Bij de genodigden zijn onder andere Milan-doelman Gianluigi Donnarumma (AlphaTauri) en Manchester City-verdediger Aymeric Laporte (Renault).