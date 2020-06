Verdachte Madeleine McCann mogelijk gelinkt aan tweede vermist meisje

Het Duitse gerecht onderzoekt of Christian B., de nieuwe hoofdverdachte in de zaak-Madeleine McCann, ook gelinkt kan worden aan de verdwijning van een 5-jarig meisje in Duitsland.

Inga uit Schönebeck in Saksen-Anhalt was vijf jaar oud toen ze op 2 mei 2015 nabij Stendal spoorloos verdween. Christian B. woonde destijds in de regio op een vervallen fabrieksterrein. Ook toen dook zijn naam al op in het onderzoek.

De politie verspreidde onder meer deze foto van het 5-jarige meisje Inga. Foto: AP

In de Duitse media werd de verdwijning eerder al vergeleken met die van Madeleine McCann in Portugal.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Woensdag kondigde het Duitse gerecht aan dat een 43-jarige Duitser die in de cel zit, verdacht wordt van moord op het meisje.

Christian B. is al meerdere keren veroordeeld voor kindermisbruik. De Duitser kreeg ook zeven jaar cel voor de gewelddadige verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz. Hij ging in beroep tegen de veroordeling.

In 2013 zou Christian B. in een onlinechat gefantaseerd hebben over het ontvoeren en misbruiken van minderjarigen, schrijft Der Spiegel. Hij zou toen aan een kennis hebben gezegd dat hij ‘iets kleins wou vangen en dagenlang gebruiken’. Toen de kennis antwoordde dat dat gevaarlijk zou zijn, zou Christian B. geantwoord hebben: ‘Wel, als de bewijzen achteraf worden vernietigd.’