Thorgan Hazard en Axel Witsel krijgen geen boete voor omstreden kappersbezoek, ploegmaats wel

Borussia Dortmund-spelers Jadon Sancho en Manuel Akanji hebben een boete gekregen van de Duitse voetballiga omdat ze de strikte hygiëneregels, die van kracht zijn bij de herstart van de Bundesliga, overtreden hebben tijdens een kappersbezoek. De Belgen Thorgan Hazard en Axel Witsel ontsnappen.

Op foto’s die op sociale media verschenen was te zien hoe het duo thuis bezoek kreeg van een kapper. Niemand droeg mondmaskers. Dat was een dubbele overtreding van de hygiënemaatregelen. De DFL deelde niet mee om welk bedrag het bij de boete gaat. Het Dortmund-duo heeft vijf dagen om in beroep te gaan.

Dortmund riep donderdag al meerdere spelers na de kapbeurt op het matje. Ook Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel lieten zich knippen, maar zij lijken er zonder sanctie van af te komen.

In Duitsland wordt er sinds medio mei opnieuw achter gesloten deuren gevoetbald in de twee hoogste afdelingen.