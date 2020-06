Laatste persoon met pensioen Amerikaanse Burgeroorlog overleden

Irene Triplett was de laatste Amerikaan die een pensioen uit de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) kreeg.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch kreeg Irene Triplett nog elke maand 73,13 dollar van het Department of Veterans Affairs dankzij de militaire dienst van haar vader tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

Dat iemand anno 2020 de uitkering nog altijd kon trekken, was het gevolg van twee factoren, schrijft The Washington Post.

Haar vader, Mose Triplett, was een soldaat in het leger van de Confederatie voor hij naar de Unie overliep. Hij was bijna 84 jaar toen Irene in 1930 geboren werd. Na de dood van zijn eerste vrouw was Mose in 1924 hertrouwd met de moeder van Irene. Hij was toen 78, zij 27.

Daarnaast leed Irene aan een verstandelijke beperking, waardoor ze als hulpbehoevend volwassen kind van een veteraan in aanmerking kwam voor een levenslang pensioen.

Moeilijke jeugd

Zondag is Irene Triplett op 90-jarige leeftijd overleden in een verzorgingsinstelling in North Carolina. Ze had een harde jeugd. Aan The Wall Street Journal vertelde ze in 2014 dat ze als kind geslagen werd en samen met haar moeder in een armenhuis woonde.

Haar vader was destijds net op tijd gedeserteerd. Hij werd ziek toen hij met zijn regiment richting Gettysburg marcheerde en bleef achter in een militair hospitaal in Virginia. Daar nam hij de benen, terwijl zijn regiment zware verliezen leed bij Gettysburg.

Irenes verhaal is een sterke reminder dat de Burgeroorlog nog niet zo lang geleden is, zegt historica Stephanie McCurry aan The Washington Post.

Van de Spaans-Amerikaanse Oorlog in 1898 zijn er overigens nog altijd 33 weduwen en 18 kinderen van soldaten die nog een veteranenpensioen krijgen.