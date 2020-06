DTM-seizoen start in augustus in Spa-Francorchamps

Nadat de Duitse autoriteiten geen toestemming gaven om in juli een DTM-manche (Deutsche Tourenwagen-Masters) te organiseren op de Norisring in Nürnberg, wordt de seizoensopener op 1 en 2 augustus in België op het Circuit van Spa-Francorchamps gehouden.

Dit seizoen vinden er liefst drie DTM-manches in België plaats. Aanvankelijk stond er slechts één race op het programma. Die moest op 25 en 26 april plaatsvinden op het Circuit van Zolder, maar werd verplaatst omwille van de coronacrisis. Zolder ontvangt het DTM-circus een eerste keer in het weekend van 9 tot 11 oktober, maar verrassend genoeg is er ook ruimte voor een tweede manche, het weekend nadien (16-18 oktober). Het uitgangspunt is momenteel dat de races in de DTM dit seizoen achter gesloten deuren gehouden worden.

Twee keer Zolder

De grootste verrassing kwam echter van het Circuit van Spa-Francorchamps, waar voor de eerste keer in vijftien jaar een DTM-manche georganiseerd zal worden. Op 1 en 2 augustus wordt de eerste manche van het seizoen er gereden. Na Spa-Francorchamps wordt er nog twee keer geracet op het Duitse circuit Lausitzring (14-16 en 21-23 augustus), van 4 tot 6 september speelt het Nederlandse Assen gastheer. In september (11-13 en 18-20) zijn er nog twee raceweekends op de beruchte Nürburgring, alvorens de dubbele manche in Zolder aan bod komt. Van 6 tot 8 november wordt het seizoen afgesloten op het F1-circuit in het Duitse Hockenheim. Op die manier zijn er enkel races in België, Nederland en Duitsland.

Kalender: 1-2 augustus Spa-Francorchamps (Bel); 14-16 augustus Lausitzring (Dui); 21-23 augustus Lausitzring (Dui); 4-6 september Assen (Ned); 11-13 september Nürburgring (Dui); 18-20 september Nürburgring (Dui); 9-11 oktober Zolder (Bel); 16-18 oktober Zolder (Bel); 6-8 november Hockenheim (Dui)