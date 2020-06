Amerikaanse werkloosheid daalt onverwacht

Iedereen had verwacht dat de Amerikaanse werkloosheid door de lockdowns en de coronacrisis zou stijgen. Maar het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde zowaar dat het werkloosheidscijfer van 14,7 procent% in april naar 13,3 procent in mei gezakt was.

Analisten hadden nochtans op een werkloosheidsgraad van 19 procent gerekend in mei. Maar het werd dus helemaal geen stijging maar wel een daling. James Knightley, hoofdeconoom bij ING verontschuldigde zich dat zijn gebruikelijke mail met commentaar op het cijfer wat langer op zich wachtte ‘want ik was zo verrast door het cijfer dat ik van mijn stoel viel en die heb gebroken’. Beleggers krabbelden sneller recht en gingen massaal aan het kopen en stuurden de beurskoersen fors hoger.

In absolute cijfers uitgedrukt werden in de VS netto 2,509 miljoen jobs gecreëerd. De verwachting was een krimp met maar liefst 7,5 miljoen jobs. Nog opvallender is dat het vooral de hotel- en vrijetijdssector is die jobs creëerde, ondanks dat die sector gedurende mei grotendeels door de lockdowns dicht was. Ook in de retailsector kwamen er netto 365.000 nieuwe jobs bij.

Volgens Knightley wijzen de cijfers op de enorme veerkracht van de Amerikaanse economie. De groeiverwachtingen zullen wellicht opwaarts moeten bijgesteld worden. Hij verwacht een verdere stijging van het aantal jobs nu de economie verder opent. Een volledig herstel zit er door de afstandregels wel niet meteen in.