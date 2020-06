Goed nieuws voor Remco Evenepoel: “Giro start met tijdrit in Palermo”

De Ronde van Italië zou op 3 oktober starten op Sicilië, met een tijdrit in Palermo. Dat heeft de gespecialiseerde wielerwebsite TuttoBiciWeb vernomen.

De Giro, die normaal zou doorgaan van 9 tot 31 mei maar door het coronavirus is verplaatst van 3 tot 25 oktober, zou normaal van start gaan in Hongarije. De vernieuwde Giro blijft echter in Italië en volgens de website TuttoBiciWeb gaat La Grande Partenza van start op het eiland Sicilië. De eerste rit wordt een individuele tijdrit (of misschien een ploegentijdrit) in Palermo. Dat is alvast goed nieuws voor specialist Remco Evenepoel. De tweede etappe zou gaan van Monreale naar Agrigento (die in het originele parcours voorzien was als vierde rit). Een dag later is de finish op de Etna, waarna het peloton naar het Italiaanse vasteland gaat en daar blijft tot het einde.

Eind juni zal organisator RCS het hele parcours voorstellen. Er zou zeker worden gekoerst in de regio’s Calabrië, Abruzzen en Basilicata.