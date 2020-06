Eropuit in Vlaanderen? Deze app helpt u te kiezen

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en het Samenwerkingsverband ‘Vlaanderen Vakantieland’ herlanceren samen het toeristisch seizoen. De online applicatie ‘YouFlanders’ bundelt het toeristische aanbod, de veiligheidsmaatregelen die er gelden en hoe druk het er al dan niet is.

Vanaf maandag is toerisme in eigen land weer toegestaan, al zal dat nog met de nodige afstand moeten zijn. Maandag lanceert ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’ YouFlanders, een mobiele applicatie voor bewoners en bezoekers die Vlaanderen de komende weken en maanden willen herontdekken. Vlaanderen Vakantieland 2.0 is een samenwerking tussen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), Toerisme Vlaanderen, de provinciale en stedelijke diensten voor toerisme en Logeren in Vlaanderen.

‘De applicatie is gratis en geeft gebruikers een overzicht van alle bezienswaardigheden en toeristische diensten in hun nabijheid of op hun bestemming’, zegt Demir. ‘Ze vinden er alle informatie die nodig is om met een gerust gemoed op pad te gaan: welke (extra) veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing? Waar moet ik op letten? Is het daar op dit moment druk? Wat zijn rustigere alternatieven? Voor de toeristische ondernemers voorziet de applicatie een directe toegang om de nodige informatie over hun onderneming én de drukte-indicatie zelf aan te geven.’

Liever niet drukbevolkt

En dat is nodig, want uit onderzoek bij 1.265 landgenoten blijkt dat 80 procent van de Belgen drukbevolkte plaatsen liever vermijdt. Reizen in de zomer van 2020 zal dus duidelijk anders zijn: bewuster en dichterbij. ‘De zomer van 2020 zal anders zijn, maar zal evengoed een prachtzomer worden’, zegt Demir.

Volgens Demir werd gekozen voor een Engelse naam omdat YouFlanders niet enkel de Vlaming wil aanspreken. ‘In eerste instantie richten we ons op de Vlamingen en de andere Belgen, maar naarmate de grenzen openen, zullen we Vlaanderen Vakantieland ook in het buitenland aanprijzen.’

Wie boekt via www.vlaanderenvakantieland.be reserveert rechtstreeks bij de eigenaars en uitbaters. Op die boekingen worden geen commissies ingehouden, zodat de toerismesector in ons land maximaal ondersteund wordt.