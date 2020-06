Europa stoft zijn voorbereidingsplannen voor een harde Brexit best weer af. De vierde en cruciale onderhandelingsronde over een handelsakkoord met de Britten heeft alweer zo goed als niets opgeleverd.

Toegegeven, in de Brexit-saga staat niets vast. Deadlines waren er om doorgeschoven te worden. Maar het point of no return voor een harde Brexit – op 31 december 2020 – komt dit keer echt dichtbij. Vier ...