Brussel laat Black Lives Matter-betoging toe ondanks coronamaatregelen

De Stad Brussel laat een Black Lives Matter-betoging zondag onder voorwaarden doorgaan ondanks de coronamaatregelen.

Op het Poelaertplein in Brussel wordt zondag een nieuwe Black Lives Matter-betoging gepland.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) liet gisterochtend weten dat het stadsbestuur praat met de organisatie. Sociale afstand aanhouden kan moeilijk worden. Toch ‘tolereert’ de burgemeester de betoging. Het zal een statische manifestatie worden die onderworpen is aan de socialeafstandsregels en de hygiënemaatregelen voor de inperking van het coronavirus.

De huidige coronamaatregelen laten het normaal gezien niet toe om te betogen en in groep samen te komen. Premier Sophie Wilmès (MR) had een massabetoging afgeraden. ‘Belgen die willen betogen, moeten rekening houden met de gevolgen op de verspreiding van de corona-epidemie’, verklaarde ze in de Kamer.

Ook in andere steden, zoals Antwerpen, Hasselt en Oostende, zijn dit weekend manifestaties gepland.