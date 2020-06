Dan toch niet reserveren voor strand in Oostende

Met ‘Zomer 2020’ is er een totaalplan klaar om het toerisme in Oostende in goede banen te leiden. Er wordt volop ingezet op spreiding, alleen op de absolute piekdagen moeten mensen zich aanmelden op de drie drukste stranden.

De ‘strandpas’ had zich net geïntegreerd in ons taalgebruik, maar dat lijkt grotendeels overbodig. Oostende komt terug op de beslissing om met reserveringen te werken. Alle stranden zullen vrij toegankelijk zijn.

Alleen op de drie drukste stranden (het Klein Strand, het Groeistrand en het Groot Strand tot aan de Venetiaanse Gaanderijen) moet u gratis reserveren op de drukste dagen. Die worden ten laatste drie dagen op voorhand aangekondigd op basis van de weersverwachtingen en de bezoekersaantallen van de voorbije jaren. Op dit moment worden er een tiental piekdagen verwacht, voornamelijk in de weekends tussen 15 juli en 15 augustus. Aanmelden kan via www.visitoostende.be of op een gratis nummer.

Kleurcodes

Inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers kunnen vanaf maandag opnieuw volop genieten van een (aangepast) dagje aan de kust, horecabezoek inbegrepen. ‘De bedoeling blijft om iedereen een aangename en veilige zomer in Oostende te bezorgen’, klinkt het. De maatregelen kunnen aangepast worden naargelang de drukte in de stad.

Daarom wordt er met vier druktescenario’s gewerkt met een eigen kleurcode: groen, geel, oranje en rood. Dat wordt online en ter plaatse gecommuniceerd om zo veel mogelijk te spreiden. Stewards van het ‘zomerteam’ zullen mensen wegwijs maken. Zo kunnen ook mensen die niet gereserveerd hebben voor de drie drukste stranden een dagje komen uitwaaien op het strand.

Aangepast circulatieplan

Het circulatieplan in de winkelstraten wordt aangepast na een nieuwe evaluatie. De Kapellestraat zal vanaf maandag 8 juni in twee richtingen toegankelijk zijn, waarbij rechts aanhouden de nieuwe regel is. De afstandsregels (1,5 meter) blijven van kracht. Stewards zullen mensen nog steeds begeleiden waar nodig en tijdens het Vaderdagweekend is er straatanimatie voorzien.

Ook het veiligheidsplan in de winkelwandelstraten is een dynamisch plan. Op drukke momenten kan opnieuw éénrichtingsverkeer ingeroepen worden om de veiligheid te garanderen. Fietsen in de drukste winkelstraten blijft (ook vanaf 8 juni) niet toegelaten, om de social distancing te verzekeren.