Vanaf september maximum 100 kilometer per uur op Brusselse Ring

De snelheidslimiet op de ring rond Brussel wordt vanaf september verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aan.

De snelheidsverlaging van 120 naar 100 km per uur komt er op alle wegvakken van de Brusselse ring (R0) die in het beheer zijn van het Vlaams Gewest en op de parallelwegen van de R0 ter hoogte van de op- en afrittencomplexen.

De snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, zoals op het viaduct van Vilvoorde voor veiligheidsoverwegingen, blijft behouden.

‘De snelheidsverlaging van 120 naar 100 km per uur zal ingaan vanaf 1 september 2020. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen door de aannemer zoals de plaatsing van de palen en de aanlevering van de verkeersborden. Een snelheidsverlaging tot 100 km per uur op de ring rond Brussel (R0) zal een positieve impact hebben op CO2-uitstoot en ook op de lokale luchtkwaliteit’, verklaart minister Peeters.

Het plan was eerder al aangekondigd. De maatregel past in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, dat eind vorig jaar is afgeklopt. Na overleg met de Brusselse regering is beslist om de snelheidsverlaging ten laatste vanaf 1 september door te voeren.