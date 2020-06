Planbureau voorspelt grootste krimp in economie sinds Tweede Wereldoorlog

De Belgische economie zou in 2020 met 10,6 procent krimpen, voorspelt het Planbureau. De grootste krimp sinds Wereldoorlog II.

In 2021 zou een gedeeltelijk herstel volgen, met een groei van 8,2 procent. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2020 en 2021 samen met 111.000 personen afnemen.

Het Planbureau is met de nieuwste update pessimistischer geworden. De instelling en de Nationale Bank gingen in april uit van een krimp met 8 procent dit jaar. Nu meldt de instelling een economische schok die ‘ongezien is in de naoorlogse periode’.

‘De coronapandemie en de inperkingsmaatregelen hebben een zware impact op de wereldeconomie. Ook de Belgische economie is in de eerste helft van dit jaar in een diepe recessie beland’, meldt het Planbureau. ‘Ons scenario gaat uit van een krachtige herneming in 2021 die de krimp van 2020 weliswaar slechts gedeeltelijk goedmaakt.’