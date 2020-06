42 procent van de covid-19-patiënten op intensieve zorg overlijdt

Van alle patiënten die voor covid-19 op de afdeling intensieve zorg zijn opgenomen, is 42 procent overleden.

Viroloog Steven Van Gucht gaf op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum meer uitleg over het profiel van de covid-19-patiënten in het ziekenhuis.

Van alle gehospitaliseerde patiënten is 22 procent overleden. Op intensieve zorg was dat 42 procent. ‘De grootste risicofactoren zijn hoge leeftijd, meer bij mannen dan bij vrouwen, en een aantal onderliggende ziektes, waaronder aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetes, neurologische aandoeningen, of een verstoord immuunsysteem.’

De mediane leeftijd van de mensen die in het ziekenhuis opgenomen werden is 71 jaar. Patiënten op de intensieve zorg hebben een mediane leeftijd van 65 jaar, voor mensen die overlijden is dat 82 jaar. ‘Tijdens de evolutie van de epidemie nam de leeftijd toe van de mensen die opgenomen werden’, zei Van Gucht. ‘Het aantal 80-plusser nam vanaf begin april sterk toe, dat komt overeen met de uitbraken in de woonzorgcentra.’

Mensen worden meestal zo’n vijf dagen na het begin van de symptomen opgenomen. De meeste mensen bleven volgens Van Gucht ongeveer acht dagen in het ziekenhuis, met uitschieters tot 84 dagen. Dertien procent van de patiënten komen uiteindelijk terecht op intensieve zorg. Ook daar is de verblijfsduur gemiddeld acht dagen, met uitschieters tot 67 dagen.