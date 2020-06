Sprinter Nacer Bouhanni laat komende Tour de France schieten: 'Meer iets voor klimmers'

Nacer Bouhanni zal tijdens de volgende Ronde van Frankrijk, die begint op 29 augustus, niet aan de start verschijnen. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic meent dat het parcours hem niet op het lijf geschreven is.

'Deze beslissing is samen met het team genomen', reageert de 29-jarige Bouhanni. 'Ik kreeg snel deze mening toen het parcours onthuld werd. Ik zag meteen dat het meer iets voor klimmers was. Maar laat duidelijk zijn dat ik nog altijd even veel van de Tour droom.'

'Een rit winnen in de Tour vormt nog een van mijn grootste doelen uit mijn loopbaan', ging de Fransman door, die al van de etappezege proefde in de rondes van Italië en Spanje. 'Ik kreeg in het verleden nog niet de kans in de Tour voor 100 procent te tonen wat ik in mijn mars heb, maar dat zal in de toekomst zeker lukken.'

Arkéa-Samsic trekt normaal met Nairo Quintana, die begin dit jaar overkwam van Movistar, als speerpunt naar de Ronde van Frankrijk. De Colombiaan won al de Giro (2014) en Vuelta (2016) en eindigde in Frankrijk tweemaal als runner-up (2013 en 2015).

Wegens de coronacrisis zal de Tour dit jaar plaatsvinden van 29 augustus tot 20 september.