Antwerpse topadvocaat veroordeeld tot 18 maanden cel

Topadvocaat Pol Vandemeulebroucke is vrijdag veroordeeld tot achttien maanden cel voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De Antwerpse strafpleiter werd wel vrijgesproken van de schending van zijn beroepsgeheim.

In het omvangrijke drugsdossier waarin Vandemeulebroucke vervolgd werd, kregen andere beklaagden vrijdag lange gevangenisstraffen opgelegd. Hoofdbeklaagde Uka Gashi werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis en een boete van 48.000 euro.

De Antwerpse raadkamer verwees Vandemeulebroucke in november naar de correctionele rechtbank, samen met nog veertien mannen en een vrouw. De zestien werden ervan ­verdacht dat ze in 2017 bijna 1.500 kilo cocaïne ingevoerd zouden hebben via de haven van Antwerpen.

De topadvocaat werd zelf niet vervolgd voor de invoer van cocaïne, wel zou hij zich volgens het parket schuldig gemaakt hebben aan deelname aan de criminele organisatie en aan de schending van zijn beroepsgeheim. De rechter heeft hem nu veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het is de derde keer dat de advocaat voor de rechter moest verschijnen. In 2002 belandde hij al eens honderd dagen in de gevangenis voor het doorspelen van informatie aan een drugsbende, maar in beroep werd hij vrijgesproken. Ook in 2012 werd hij vrijgesproken.