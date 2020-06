Voetbalclub Zulte Waregem organiseert mee BK wielrennen in 2021

Zulte Waregem zal eind juni 2021 samen met de wielerclub achter Dwars door Vlaanderen het Belgisch Kampioenschap wielrennen organiseren. De twee Waregemse verenigingen kregen van het stadsbestuur de voorkeur op evenementenbureaus Golazo en Twice.

De twee sportclubs stelden vrijdag hun plan voor in Studio Essevee van het Regenboogstadion dat de naam dankt aan de wielersport. In 1957 reed Rik Van Steenbergen via de aangelegde brug het stadion binnen en pakte er voor het tweede opeenvolgend jaar de regenboogtrui.

Voor de West-Vlaamse stad is het de derde keer al dat de nationale titelstrijd aan de Gaverbeek wordt gehouden. Eerder was dat in 1966 en 1989.

Hoe het BK 2021 er zal uitzien qua parcours, is nog niet duidelijk. Vaststaat wel dat alle deelgemeenten zoals Desselgem, Beveren-Leie, Sint-Eloois-Vijve als Waregem-Nieuwenhove worden aangedaan naast thuisstad Waregem. De start is aan de Waregemse hippodroom en de finish ligt in de nabijheid van het Regenboogstadion. ‘We houden de toegang tot het rennerspark gratis en het fandorp gratis’,aldus de voorzitter van KSV Waregem Vooruit, Carlo Lambrecht die naast Dwars door Vlaanderen al expertise heeft met het Belgisch kampioenschap van Wielsbeke 2014. waar Jens Debusschere won die ondertussen met zijn Kelly zich in Waregem vestigde.

‘Alle Waregemse verenigingen betrekken’

‘We zijn blij dat we dit samen met Zulte Waregem kunnen doen’, aldus de voorzitter van KSV Waregem Vooruit, Carlo Lambrecht. ‘Door de coronacrisis beslisten we in samenspraak met burgemeester Kurt Vanryckeghem om Dwars door Vlaanderen uit te stellen tot 2021’, zegt Lambrecht. ‘Omdat we gelukkig zeventig procent van het budget voor de 75ste editie al kunnen doorschuiven naar volgend jaar, hebben we ook meer tijd om aan de kampioenschappen voor mannen en vrouwen elite te werken. We willen ook alle Waregemse verenigingen mee betrekken in dit verhaal, zoals we ook met Wielsbeke deden. Dit is een goede deal tussen de voetbalclub en onze wielerclub waarmee we de jongste paar jaar ook al voor onze WorldTourwedstrijd Dwars door Vlaanderen nauwer zijn gaan samenwerken.’

‘Er is wel degelijk een match tussen wielrennen en voetbal’, vertelt de commerciële directeur van Zulte Waregem, Miguel De Ruyck. ‘De samenwerking geeft een meerwaarde. ‘Teupe Es Alles Meuglik’ is ons motto. We hebben ook jarenlange ervaring in eventing en hospitality. Bovendien vieren we volgend jaar ons twintigjarig bestaan.’ Zowel de voorzitter van Belgian Cycling, Tom Van Damme als de Waregemse schepen van Sport, Raf Chanterie vinden de samenwerking tussen een eersteklasser en een club die een WorldTourwedstrijd organiseert, verrijkend. ‘In het dossier van hen kwam de lokale verankering heel hard naar voor en er is ook grote betrokkenheid van van lokale verenigingen en organisaties’, beklemtoonde Chanterie.