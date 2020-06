Een man van 75 kreeg tijdens een vreedzame betoging in de Amerikaanse stad Buffalo een duw van een agent. De man kwam hard met zijn hoofd op de grond terecht en bloedde uit zijn oor. In de video hierboven ziet u hoe de agent voorbij de man wandelt. Let op: de beelden zijn schokkend.

De betoging in Buffalo was een anti-racismedemonstratie naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Minneapolis vorige week. Hieronder ziet u een reconstructie van de arrestatie waarin Floyd het leven liet.