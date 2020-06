Erfenis Karl Lagerfeld nog steeds niet rond

De Duitse ontwerper Karl Lagerfeld overleed meer dan een jaar geleden, maar toch is zijn erfenis nog niet rond. Nog geen enkele erfgenaam heeft ook maar één euro ontvangen. Wat wel zeker is: de vrouw die zijn Birmaanse kat Choupette verzorgt, zal geen euro tekortkomen.

Lagerfeld, meer dan veertig jaar creatief directeur bij Chanel, had geen kinderen en is nooit gehuwd. Hij zou 180 miljoen euro nalaten, maar zijn erfenis blijft een hekel punt. Volgens Le Parisien loopt de erfenis steeds vast bij de accountant, de 87-jairge Lucien Frydlender.

Frydlender werkte decennialang samen met ‘Keizer Karl’, maar sloot zijn kantoor in september 2019 en zou volledig van de radar verdwenen zijn. ‘Hij werkt niet mee, hij weigert met erfgenamen en beheerders te spreken’, vertrouwt een advocaat toe aan Le Parisien. Frydlenders vrouw zegt dat hij de zaak niet ontwijkt, maar erg ziek is.

Onenigheid door ‘spirituele erfgenaam’

Daarbovenop komt nog een dispuut tussen twee vertrouwelingen van Lagerfeld. Frans model Baptiste Giabiconi beweert zijn ‘spirituele erfgenaam’ te zijn, maar Franse media en The Times schrijven dat rechterhand Sébastien Jondeau de rechtmatige erfgenaam zou zijn. Jondeau werkte jarenlang als bodyguard, assistent en chauffeur van Lagerfeld.

Van links af: Franse singer-songwriter en dj Jean Roch, Baptiste Giabiconi en Karl Lagerfeld. Foto: Photo News

Links: Sébastien Jondeau. Rechts: Jean-Roch. Foto: Photo News

In totaal zouden er zeven erfgenamen opgenomen zijn, en dat is geen toeval: zeven was Lagerfelds geluksgetal. Onder hen zijn Lagerfelds 12-jarig petekind Hudson en diens vader Brad Koenig, een Amerikaans model. Ook hoofd van communicatie Caroline Lebar en Brits model Jake Davis zouden een deel krijgen.

En uiteraard kan huishoudster Françoise Caçote niet ontbreken. Zij adopteerde Lagerfelds Birmaanse kat Choupette en zolang Caçote voor haar zorgt, zal ze geen zwarte sneeuw zien. De ontwerper noemde Choupette ooit de liefde van zijn leven en zou met haar getrouwd zijn als dat legaal was.