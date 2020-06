CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt Hendrik Bogaert kort. De West-Vlaming pleitte voor een opening naar Vlaams Belang, maar Coens liet bijzonder snel weten dat die samenwerking ‘uitgesloten’ is. Het gewicht van de vrijbuiter op rechts krijgt daarmee nog maar eens een knauw.

