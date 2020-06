Antoine Griezmann weet al waar hij na FC Barcelona wil voetballen: 'Ik weet nog niet voor welke ploeg ik er wil spelen'

FC Barcelona-winger Antoine Griezmann wil na afloop van zijn avontuur in Catalonië graag zijn loopbaan afsluiten in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), maakte hij donderdag bekend in een interview met de krant Los Angeles Times.

'La Liga en de Champions League winnen met Barça is een droom en ook een doel', bekende de Franse international. 'Daarna is er een WK te winnen in Qatar, en daarna volgt de MLS. Ik weet nog niet voor welke ploeg ik er wil spelen, maar het moet zeker een team zijn dat sterk genoeg is om mee te doen voor de prijzen.'

Bij Barcelona maakt de 29-jarige Griezmann deel uit van de voorlinie met Lionel Messi en Luis Suarez, kortweg GSM. Hij ligt er nog tot midden 2024 onder contract.