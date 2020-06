De afgelopen weken is het aantal Belgen dat antistoffen heeft tegen sars-CoV-2 nauwelijks toegenomen. 6,9 procent heeft antistoffen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

In een maand tijd is het aantal Belgen dat een besmetting met sars-CoV-2 heeft doorgemaakt amper gestegen. In de week van 20 april bleek 6 procent van de Belgen antistoffen te hebben. In de week van 18 ...