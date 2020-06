Kylie Jenner spant kroon als best verdienende beroemdheid

Kylie Jenner (22), model, halfzus van Kim Kardashian en oprichtster van Kylie Cosmetics, is door Forbes uitgeroepen tot best verdienende beroemdheid van 2020. Het nieuws komt er enkele dagen nadat hetzelfde magazine haar miljardairstitel afpakte.

Jenner verdiende de voorbije twaalf maanden een slordige 590 miljoen dollar (520 miljoen euro) en laat daarmee de rest van de celebrities ver achter zich. Jenner verkocht 51 procent van haar aandelen in Kylie Cosmetics en dat leverde ‘één van de grootste celebrity cashouts aller tijden op’, schrijft Forbes.

Met haar 590 miljoen dollar staat Jenner hoger dan rapper - en echtgenoot van halfzus Kim - Kanye West, die op nummer 2 staat met 170 miljoen dollar. Die verdiende West vooral met zijn sneakerlijn Yeezy, waarvoor hij een deal had met Adidas. Kim Kardashian landt zelf op de 48ste plaats met 49,5 miljoen dollar.

Vorig jaar moest Jenner met 170 miljoen dollar de eerste plaats nog laten aan Taylor Swift, maar voor de Amerikaanse zangeres waren de voorbije twaalf maanden geen financiële hoogvlieger. In de top-10 duiken voorts ook namen van topsporters als Roger Federer, Christiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar en LeBron James op.

Geen miljardair meer

Dat Jenner de lijst aanvoert, is enigszins opvallend, omdat Forbes vorige week haar status van miljardair heeft ingetrokken. De televisiepersoonlijkheid zou gesjoemeld hebben met de waarde van haar zakelijke activiteiten.

In totaal wordt haar vermogen op 900 miljoen dollar geschat. In 2019 verdiende ze 200 miljoen dollar met Kylie Cosmetics, grotendeels dankzij haar populariteit op sociale media. Op Instagram heeft de celebrity zo’n 180 miljoen volgers.

De top 10:

Kylie Jenner - 590 miljoen dollar Kanye West - 170 miljoen dollar Roger Federer - 106,3 miljoen dollar Christiano Ronaldo - 105 miljoen dollar Lionel Messi - 104 miljoen dollar Tyler Perry - 97 miljoen dollar Neymar - 95,5 miljoen dollar Howard Stern - 90 miljoen dollar LeBron James - 88,2 miljoen dollar Dwayne ‘The Rock’ Johnson - 87,5 miljoen dollar

Forbes maakt elk jaar een lijst van de best verdienende beroemdheden. Het gaat om inkomsten voor belastingen. In totaal verdienden de honderd best verdienende sterren samen 6,1 miljard dollar, wat 200 miljoen minder is dan in 2019.