Ook beeld van Leopold II beklad aan Afrikamuseum in Tervuren

Ook in de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren is een standbeeld van Leopold II beklad. Dat meldt VRT. Eerder werden ook al beelden van de vroegere koning beklad in Halle, Oostende, Gent, Hasselt en Ekeren.

Dinsdag is ook al een petitie gelanceerd met de vraag om alle standbeelden van Leopold II op het grondgebied van de stad Brussel te verwijderen. Die werd ondertussen al meer dan 38.500 keer ondertekend. ‘Ik erger me aan de standbeelden en voel me slecht als ik ze in Brussel tegenkom. Het succes van de petitie toont dat ik niet de enige ben die zich daar zo bij voelt’, zei de veertienjarige initiatiefnemer Noah N. L aan De Standaard.

De kritiek op Leopold II en zijn beleid in Congo heeft een heropleving gekend door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de massale protesten tegen institutioneel racisme die daarop volgden. De standbeelden van Leopold II zijn controversieel door zijn schrikbewind in Congo in de 19de eeuw, toen Congo zijn persoonlijke bezit was.

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, maakte al duidelijk dat het standbeeld in Oostende zou blijven staan. ‘Met het wegnemen van een historisch standbeeld neemt men het racisme in onze maatschappij niet weg’, zei hij. ‘Het is beter om daar duidelijk over te informeren. Dit is een opportuniteit om die confrontatie op een open en transparante manier aan te gaan.’

De standbeelden van Leopold II in ons straatbeeld zijn al jaren voer voor discussie. Zo werden in de afgelopen tien jaar al begeleidende teksten voorzien bij beelden in Halle, Oostende, Ekeren, Gent en Hasselt.