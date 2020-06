Hendrik Bogaert: ‘Regeren met Vlaams Belang moet kunnen’

Voor West-Vlaams kopstuk van CD&V, Hendrik Bogaert, moet het cordon sanitaire op de schop. Regeren met Vlaams Belang of PVDA ‘moet kunnen’, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij pleit níet voor een coalitie met Vlaams Belang, zo zegt hij in de krant. Maar ‘het moet wel kunnen’. ‘Het kan niet zijn dat een partij met zoveel kiezers op voorhand uitgesloten wordt’, zegt hij in de krant. En ook: ‘Ik denk dat coalitievorming het beste middel is tegen extremisme.’

De West-Vlaming stelde zich na lang overwegen vorig jaar niet kandidaat om Wouter Beke op te volgen als voorzitter van CD&V. Een provinciegenoot, Joachim Coens, deed dat wel en is nu voorzitter. Bogaert zei toen dat het ‘te vroeg is voor mijn ideeën in de partij’. Hij pleitte eerder al voor een algemeen hoofddoekenverbod in de publieke ruimte en ‘meer integratie-druk’.