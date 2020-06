Zus van Bouloudo opgepakt, 13-jarige zat wellicht gevangen in hun ouderlijk huis

De 13-jarige ontvoerde jongen uit Genk is wellicht het langst vastgehouden in het ouderlijk huis van Khalid Bouloudo in Maaseik. De speurders voerden er gisteren een uitgebreid sporenonderzoek uit, na de arrestatie van Bouloudo’s zus. Mogelijk was zij de vrouw die buurtbewoners tijdens de ontvoering elke ochtend het huis zagen binnenstappen.

In de straat waar de ouders van Khalid Bouloudo wonen, werden in de periode rond de ontvoering heel wat verdachte activiteiten opgemerkt. ‘Er kwamen mensen die we nog nooit hadden gezien’ ...