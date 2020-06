Halve finales Coppa Italia worden gespeeld op 12 en 13 juni, finale op 17 juni

De halve finales van Italiaanse voetbalbeker zullen vrijdag 12 en zaterdag 13 juni afgewerkt worden. Dat bevestigde de Italiaanse liga donderdagavond. De finale volgt woensdag 17 juni in het Olympisch Stadion van Rome.

Op 12 juni neemt Juventus het in zijn terugwedstrijd op tegen Milan, voor de uitbraak van het coronavirus in Italië eindigde de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel. Een dag later verdedigt het Napoli van Dries Mertens een 1-0-voorsprong tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku.

In het weekend van 20 en 21 juni wordt ook de Serie A weer op gang geblazen met vier inhaalwedstrijden: Torino-Parma en Verona-Cagliari op zaterdag, Atalanta Bergamo-Sassuolo en Inter Milaan-Sampdoria op zondag. Op maandag 22 juni start de eerste van nog twaalf af te werken volledige speeldagen.