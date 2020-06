Lichaam verdronken surfer teruggevonden in Scheveningen

Deze middag werd in de haven van het Nederlandse Scheveningen een levenloos lichaam teruggevonden. Politieonderzoek wijst uit dat het gaat om de vermiste surfer waarnaar al weken gezocht wordt.

Het waren twee wandelaars die rond 10u40 vanochtend het lichaam tussen twee rotsblokken in de haven van Scheveningen opmerkten. De hulpdiensten werden daarop meteen ingelicht.

Een autopsie heeft ondertussen uitgewezen dat het om de 23-jarige surfer uit Delft gaat wiens lichaam al weken zoek was. De jongeman kwam op 11 mei samen met vier anderen om het leven tijdens een surfpartij in Scheveningen. Twee lichamen werden een dag later geborgen. Twee andere mannen overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Het lichaam van de 23-jarige man uit Delft dreef tijdens de bergingsactie af en was weken vermist. Een duikteam en een onderwaterrobot met sonar konden geen soelaas bieden.

De familie van de man is ondertussen ingelicht.