Nederlandse justitieminister brengt Amsterdams burgemeester in nauwe schoentjes

Amsterdams burgemeester Femke Halsema moet al dagen uitleggen waarom maandag duizenden betogers werden toegelaten in het stadscentrum. Volgens Halsema kreeg ze groen licht van minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, maar die ontkent.

Hoe lang blijft Femke Halsema nog burgemeester van Amsterdam? Die vraag houdt Nederland bezig. De GroenLinks-politica zit in nauwe schoentjes nadat ze maandagavond een uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging op de Dam, in het centrum van Amsterdam, liet betijen. Volgens de organisatie zou de manifestatie tot 300 mensen lokken en zouden de afstandmaatregelen zo gerespecteerd worden. Maar toen puntje bij paaltje kwam, daagden meer dan tienduizend demonstranten op. De politie greep uiteindelijk niet in en de burgemeester liet de betoging gewoon doorgaan.

Na afloop evalueren

Onverantwoord, klinkt het nu her en der bij onze noorderburen. Halsema mocht het de voorbije dagen al meermaals uitleggen. Haar voornaamste punt? Het groen licht dat minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus diezelfde avond nog gegeven zou hebben. Toen Halsema maandagavond rond 17 uur merkte dat er meer volk dan verwacht opdaagde, stuurde ze een Whatsappbericht naar Grapperhaus met het voorstel te laten betijen en vooral niet hard in te grijpen. Een minuutje later stuurde de minister al een bericht terug:

‘Geheel met je eens. Na afloop maar evalueren.’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus Foto: ANP

Toen Halsema op het matje werd geroepen en heel wat media de burgemeester om meer uitleg vroegen, vertelde ze dat ze rugsteun kreeg van de minister. Wanneer Halsema hem nogmaals een Whatsappbericht stuurt met de vraag aan de media te bevestigen dat hij de beslissing van de Amsterdamse burgemeester steunt, trekt Grapperhaus plots zijn staart in. ‘Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging’, antwoordt hij. Daarop ontstaat een hele discussie over wie waarvoor bevoegd is en of er al dan niet groen licht is gegeven.

Later die avond verklaart Grapperhaus tegenover de media dat de toestanden op de Dam ‘alle perken te buiten gingen’. Niet veel later krijgt hij nogmaals een bericht van Halsema. ‘Wat is dit nou?!’, reageert die furieus. Grapperhaus legt in een lang bericht uit dat hij via het antwoordapparaat zijn zorgen had overgebracht en ervan uitging dat enkele politiebusjes buiten het zicht wel zouden ingrijpen als de situatie uit de hand zou lopen. Halsema liet al weten teleurgesteld te zijn in de minister zijn reactie en voelt zich ‘in de kou gelaten’.

Grapperhaus ondervraagd

Op verzoek van de PVV (partij van de Vrijheid, red.) werd de hele Whatsapp-conversatie uiteindelijk openbaar gemaakt. Daardoor staat nu niet alleen Halsema in het oog van een publieke storm. Ook Grapperhaus mag het vandaag komen uitleggen voor de Tweede Kamer in Den Haag. Dat debat staat voor later vanavond op het programma.