Jens Keukeleire raakte besmet met coronavirus: “Ik was bang voor mijn hart”

Jens Keukeleire is in het begin van de lockdown besmet geraakt met het coronavirus. Dat vertelde hij aan Sporza. De 31-jarige renner van Education First was bang voor mogelijke hartproblemen. “Testen wezen uit dat alles oké is en dat ik er niks zal aan overhouden.”

Jens Keukeleire bereidt zich voor op de herstart van het wielerseizoen maar dat verloopt niet volgens wens. “Ik heb mij een paar weken geleden laten testen en ik ben blijkbaar besmet geweest met het coronavirus”, vertelde Jens Keukeleire aan Sporza. “Ik ben zo’n twee à drie weken na het openingsweekend (29 februari en 1 maart, nvdr) ziek geworden. De lockdown was toen ongeveer begonnen. Ik had koorts, maar voor de rest had ik geen andere symptomen zoals geur- of smaakverlies. Maar Ik had vrij lang koorts en ik heb heel lang gevoeld dat er iets in mijn lichaam zat dat niet normaal was. Ik was lange tijd vermoeid en heb het een tijd rustig gedaan. Een tweetal weken geleden heb ik mijn bloed laten controleren en ik testte positief op antistoffen.”

Extra tests

Keukeleire maakte zich wel zorgen over de mogelijke gevolgen. “Ik was bang voor hartproblemen. Bij heel wat coronapatiënten hebben we gezien dat hun hart aangetast is en veel renners zijn de voorbije jaren moeten stoppen door hartproblemen. Ik moest verplicht extra testen laten uitvoeren maar gelukkig waren de resultaten goed. Ik zal er niks aan overhouden en kan met een gerust hart weer koersen. Ik heb de voorbije periode wel niet echt mijn conditie kunnen onderhouden, maar intussen heb ik toch weer een goed gevoel in de benen.”