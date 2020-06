‘Racisme uitbannen zal in VS nog vele lange jaren duren’

Sinds de dood van George Floyd, na een gewelddadig politieoptreden, wordt in de Verenigde Staten weer in alle hevigheid geprotesteerd tegen racisme en discriminatie. Maar racisme uitbannen dreigt in de VS nog vele lange jaren te zullen duren.

De dood van Floyd zette de VS in rep en roer. President Donald Trump gooide daarbij nog zelf olie op het vuur, onder meer door ermee te dreigen het leger in te zetten tegen de betogers. Redacteur Steven De Foer legt uit waarom de protesten net nu zo hevig zijn.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Meer weten

Het boek ‘Amerikanen - het had zo mooi kunnen zijn’ van Steven De Foer is nu verschenen bij uitgeverij Polis.

Credits

Journalist Steven De Foer | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere, Emiel Carter en Joris Van Damme | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Kare 11 en Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.